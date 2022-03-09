МИД заявил о строгом соблюдении плана спецоперации на Украине

Спецоперация России на Украине идет строго по плану, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

«Продолжает осуществляться специальная военная операция вооруженных сил РФ... Она идет строго по намеченному плану», — сказала Захарова.

В воскресенье, 8 марта, Минобороны России отчиталось об уничтожении 2482 объектов военной инфраструктуры Украины за время спецоперации. В это число входят 124 зенитных ракетных комплекса ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 79 радиолокационных станций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. По его словам, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

