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В Москве завели дело после нападения мужчины с ножом на двух подростков

В Москве следователи попросили суд арестовать ранившего ножом двух подростков мужчину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве следователи попросили суд арестовать мужчину, обвиняемого в покушении на убийство двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 7 марта на остановке около Барвихинской улицы мужчина вступил в перепалку с двумя несовершеннолетними молодыми людьми. В ходе ссоры он схватил нож и нанес подросткам удары в область жизненно важных органов.

Пострадавших госпитализировали. Одного из них вскоре отпустили домой. В короткий срок местонахождение 53-летнего нападавшего было установлено. Его задержали.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).

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Мария Рубникович
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