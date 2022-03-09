В Москве завели дело после нападения мужчины с ножом на двух подростков

В Москве следователи попросили суд арестовать мужчину, обвиняемого в покушении на убийство двух подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По версии следствия, вечером 7 марта на остановке около Барвихинской улицы мужчина вступил в перепалку с двумя несовершеннолетними молодыми людьми. В ходе ссоры он схватил нож и нанес подросткам удары в область жизненно важных органов.

Пострадавших госпитализировали. Одного из них вскоре отпустили домой. В короткий срок местонахождение 53-летнего нападавшего было установлено. Его задержали.

Мужчине предъявили обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»).