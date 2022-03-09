Мясников предупредил об опасности частого употребления одной группы препаратов

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» об опасных последствиях частого приема одной группы препаратов. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Специалист заявил, что злоупотребление препаратами с цинком приводит к дефициту меди в организме. По словам Мясникова, недостаток меди провоцирует развитие анемии, симптомами которой являются слабость, головокружение и потеря аппетита.

«В организме медь и цинк — это смертельные конкуренты. Там, где всасывается цинк, уже не будет всасываться медь, и, наоборот, где всасывается медь, не будет всасываться цинк», — рассказал доктор и подчеркнул, что важно соблюдать баланс этих элементов.

Врач добавил, что цинк содержится в необходимом количестве в курице, говяжьей печени, орехах, а также в хлопьях для завтрака.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» рассказал об опасности антикоагулянтов, в том числе и аспирина. Специалист отметил, что прием этих популярных препаратов без назначения специалиста и без необходимости может привести к инсульту.