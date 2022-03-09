Российскому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам

Организация «Опора России» предложила дать малому бизнесу отсрочку по уплате налогов до конца года, освободить от ковидных ограничений и отменить курортный сбор. Эти меры могут войти во второй антикризисный пакет поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в среду, 9 марта, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Кроме названных мер поддержки организация предлагает ввести мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снизить размер пени при просрочке уплаты налогов, ввести мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности, снизить штрафов для МСП, продлить сроки микрозаймов до пяти лет. Также предлагается отменить курортный сбор, снять ковидные ограничения для бизнеса, реструктурировать лизинговые платежи.

Помимо этого, бизнес просит повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения, предлагает установить ставки страховых взносов для МСП в размере 15 процентов, законодательно ограничить темпы роста налога на имущество организаций, освободить малый и средний бизнес от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров, упростить сертификацию продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран, а также присоединиться к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS).

Инициатива направлена в Правительство и Минэкономразвития. При этом издание отмечает, что часть предложений «Опоры России» уже была реализована.

Во вторник, 8 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024-го. Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов. Также 6 марта правительством России было выделено свыше шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.