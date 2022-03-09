Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Российскому бизнесу предложили дать отсрочку по налогам

«Известия»: «Опора России» предложила дать МСП отсрочку по налогам до конца года

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Организация «Опора России» предложила дать малому бизнесу отсрочку по уплате налогов до конца года, освободить от ковидных ограничений и отменить курортный сбор. Эти меры могут войти во второй антикризисный пакет поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом в среду, 9 марта, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо.

Кроме названных мер поддержки организация предлагает ввести мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, снизить размер пени при просрочке уплаты налогов, ввести мораторий на штрафы за нарушение сроков налоговой отчетности, снизить штрафов для МСП, продлить сроки микрозаймов до пяти лет. Также предлагается отменить курортный сбор, снять ковидные ограничения для бизнеса, реструктурировать лизинговые платежи.

Материалы по теме:
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта
США и ЕС вводят новые санкции против России. Они затронут банковскую систему и космическую программу
США и ЕС вводят новые санкции против России.Они затронут банковскую систему и космическую программу
25 февраля
Путин подписал указ о специальных экономических мерах. Как Россия ответила на санкции?
Путин подписал указ о специальных экономических мерах.Как Россия ответила на санкции?
28 февраля

Помимо этого, бизнес просит повысить пороги применения упрощенной системы налогообложения, предлагает установить ставки страховых взносов для МСП в размере 15 процентов, законодательно ограничить темпы роста налога на имущество организаций, освободить малый и средний бизнес от страховых взносов в Пенсионный фонд в отношении работающих пенсионеров, упростить сертификацию продукции, ввозимой в Россию в рамках замещения из других стран, а также присоединиться к национальной китайской системе банковских переводов China International Payments System (CIPS).

Инициатива направлена в Правительство и Минэкономразвития. При этом издание отмечает, что часть предложений «Опоры России» уже была реализована.

Во вторник, 8 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о комплексе социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документ допускает введение моратория на плановые проверки малых и средних предприятий в текущем году, а также организаций в сфере информационных технологий до конца 2024-го. Кроме того, было объявлено о введении новых кредитных каникул. Право на отсрочку платежей смогут получить те, чей доход упал более чем на 30 процентов. Также 6 марта правительством России было выделено свыше шести миллиардов рублей на поддержку программы льготного кредитования бизнеса.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине
Россияне вспомнили любимый сок из СССР
Прибыль ZTE за год превысила миллиард долларов
Побывавшая в Египте россиянка возмутилась традицией египтян «отдыхать от семьи»
В США заявили о неприемлемости нейтральной позиции Китая по ситуации на Украине
Минобороны показало обнаруженное на ЗАЭС оружие нацгвардии Украины
Не знавшая о беременности женщина почувствовала боль в животе и внезапно родила
В Росгвардии оценили ситуацию на Запорожской АЭС
Издания People и Entertainment Weekly прекратят работу в России
На Камчатке произошло землетрясение
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.