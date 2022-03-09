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Минобороны обвинило Киев в срыве эвакуации граждан

В Минобороны заявили, что Киев сорвал операцию по открытию гуманитарных коридоров.

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские власти сорвали эвакуация мирного населения и иностранцев по гуманитарным коридорам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Национального центра управления обороной России Михаила Мизинцева.

Он обвинил Киев в том, что сейчас не проводится ни одного мероприятия по организации гуманитарных колонн.

По словам Мизинцева, средствами наблюдения, в том числе и беспилотниками, не зафиксировано никакого передвижения граждан к гуманитарным коридорам.

Ранее проблему эвакуации мирного населения из зоны боевых действий в ходе телефонного разговора обсудили президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц. Также этот вопрос стал ключевой темой телефонного разговора Путина с президентов Франции Эммануэлем Макроном.

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Роман Кирьянов
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