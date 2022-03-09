Махачев оценил свои шансы в бою с чемпионом UFC

Россиянин Ислам Махачев заявил, что превосходит в борьбе чемпиона UFC Чарльза Оливейру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев оценил свои шансы в возможной схватке с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Его слова приводит ESPN MMA.

30-летний россиянин убежден, что превосходит Оливейру в борьбе в партере. «Не могу сказать, насколько он опасен. Да, у него хорошая ударка, он прибавил в тайском боксе. Но в борьбе ему против меня нечего делать. У себя в зале я провожу схватки с лучшими борцами и грэпплерами», — сказал Махачев.

Россиянин одержал десять побед подряд в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он неоднократно заявлял о готовности драться за пояс чемпиона организации в легком весе. Оливейра — действующий обладатель титула.

26 февраля Махачев нокаутировал в первом раунде американца Бобби Грина. Первоначально его соперником должен был стать Бенеил Дариуш, но он снялся с поединка из-за травмы.

Махачев тренируется под руководством Хабиба Нурмагомедова и Хавьера Мендеса в American Kickboxing Academy. Россиянин — один из учеников Абдулманапа Нурмагомедова.