Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Сообщения о бомбе в летящем из России самолете опровергли

Avia Traffic опровергла сообщения о пассажире, который заявил о бомбе в ручной клади

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Киргизская авиакомпания Avia Traffic опровергла сообщения о пассажире, который якобы заявил о наличии бомбы в ручной клади во время рейса Санкт-ПетербургБишкек. Об этом пишет портал 24.kg.

Представители перевозчика уточнили, что информация о бомбе была разослана от анонимного адресата на электронные почты нескольких авиакомпаний. «Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет», — добавили в Avia Traffic.

Ранее, 9 марта, аэропорт Манас в Киргизии оцепили после сообщения о наличии бомбы в самолете, летящем из Санкт-Петербурга в Бишкек. Сообщалось, что один из пассажиров заявил, что у него в ручной клади находится боевой снаряд. Об этом экипаж лайнера доложил диспетчеру.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны заявило об уничтожении 90 процентов украинских ЗРК
Политолог назвал возможный итог встречи глав МИД России и Украины
Мастер назвала неподходящие людям с низким болевым порогом места для тату
Белорусы получили фальшивые повестки в армию
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.