Сообщения о бомбе в летящем из России самолете опровергли

Avia Traffic опровергла сообщения о пассажире, который заявил о бомбе в ручной клади

Киргизская авиакомпания Avia Traffic опровергла сообщения о пассажире, который якобы заявил о наличии бомбы в ручной клади во время рейса Санкт-Петербург — Бишкек. Об этом пишет портал 24.kg.

Представители перевозчика уточнили, что информация о бомбе была разослана от анонимного адресата на электронные почты нескольких авиакомпаний. «Стоит подчеркнуть, что никто из находящихся на борту самолета, следовавшего сегодня по маршруту Санкт-Петербург — Бишкек, не заявлял о бомбе. Повода для паники нет», — добавили в Avia Traffic.

Ранее, 9 марта, аэропорт Манас в Киргизии оцепили после сообщения о наличии бомбы в самолете, летящем из Санкт-Петербурга в Бишкек. Сообщалось, что один из пассажиров заявил, что у него в ручной клади находится боевой снаряд. Об этом экипаж лайнера доложил диспетчеру.