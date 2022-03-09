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Пассажир сообщил о бомбе в летящем из России самолете

В Киргизии оцепили аэропорт после сообщения о бомбе в самолете, летящем из России

Фото: Табылды Кадырбеков / РИА Новости

Аэропорт Манас в Киргизии оцепили после сообщения о наличии бомбы в самолете, летящем из Санкт-Петербурга в Бишкек. Об этом пишет портал 24.kg.

Как стало известно, один из пассажиров заявил, что у него в ручной клади находится боевой снаряд. Об этом экипаж лайнера доложил диспетчеру. По предварительным данным, путешественник является гражданином России. Прибытие воздушного судна ожидается в 19:35 по местному времени.

В настоящий момент в аэропорт «Манас» уже прибыли дополнительные милицейские силы и саперы с кинологами.

Ранее в январе лайнер Boeing 737 Smartavia, летевший из Санкт-Петербурга, приземлился в аэропорту Самары после анонимного сообщения о бомбе на борту самолета.

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Мария Гейн
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