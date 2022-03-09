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Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет

«Газпром» сообщил, что из европейских хранилищ начали отбирать остатки газа предыдущих лет

Фото: Shutterstock

На данный момент из европейских хранилищ отобрано уже 49,5 миллиарда кубометров газа — это 105,3 процента от объема, который закачал «Газпром» летом 2021 года, написала компания в своем официальном Telegram-канале.

ЕС пришлось использовать остатки газа предыдущих лет, так как сделанные в прошлом году запасы кончились еще в феврале. По данным Gas Infrastructure Europe, на 7 марта объем активного газа в подземных хранилищах Европы оказался на 22,1 процента меньше уровня 2021 года. Сезон отбора газа в европейский странах может продлиться до середины апреля, сообщили в «Газпроме».

По данным компании, общий остаток газа в хранилищах Европы — 27 процентов. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 74,4 процента, Франции — на 80,3 процента. В «Газпроме» заявили, что для восполнения потраченных запасов газа к следующей зиме Европа будет должна начать закачку беспрецедентного объема газа, что окажет влияние на стоимость топлива на рынке.

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Компания обратила внимание на трудности, с которыми может столкнуться ЕС при следующей летней закачке газа в хранилища. «Это очень серьезный вызов, учитывая в том числе суточные лимиты объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями хранилищ. Кроме того, общий объем доступного на европейском рынке газа сильно зависит от спроса на растущем азиатском рынке», — объяснили в компании.

По словам представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, регион не сможет отказаться от поставок энергоресурсов из России «со дня на день», но будет стремиться к быстрому сокращению закупок. Он также подчеркнул, что сейчас 40 процентов импорта газа приходится на Россию. Тем не менее Еврокомиссия 9 марта предложила странам Евросоюза план полного отказа от угля, нефти и газа из России, который должен быть реализован «задолго до 2030 года».

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Софья Ермакова
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