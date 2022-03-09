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Россия направит документы в ОЗХО об опасности провокаций с химоружием на Украине

Постпред Шульгин: РФ направит в ОЗХО документы об опасности провокаций Киева с химоружием
Александр Шульгин

Александр Шульгин. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Россия в ближайшее время направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы об опасности провокаций Киева с химоружием на Украине. Об этом сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что 9 или утром 10 марта документы будут направлены в технических секретариат, Москва попросит присвоить им гриф национального документа России на проходящей в Гааге 99-1 сессии подсовета. Информация будет распространена среди всех государств-участников ОЗХО.

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«Применительно к тому, что мы сейчас видим на Украине, вот эти планы, опасения, что будет химическая провокация. Дело очень серьезное. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат», — подчеркнул Шульгин.

Он также отметил, что в ходе пленарного заседания организации упомянул о готовящейся провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове. Дипломат выразил надежду на адекватную реакцию на российские документы.

Ранее 9 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты готовят провокацию с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. Он рассказал, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев, который находится около Харькова, было завезено около 80 тонн аммиака. По словам местных жителей, которые покинули город, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

Марина Совина
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