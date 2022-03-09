Россия направит документы в ОЗХО об опасности провокаций с химоружием на Украине

Постпред Шульгин: РФ направит в ОЗХО документы об опасности провокаций Киева с химоружием

Россия в ближайшее время направит в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы об опасности провокаций Киева с химоружием на Украине. Об этом сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

Дипломат отметил, что 9 или утром 10 марта документы будут направлены в технических секретариат, Москва попросит присвоить им гриф национального документа России на проходящей в Гааге 99-1 сессии подсовета. Информация будет распространена среди всех государств-участников ОЗХО.

«Применительно к тому, что мы сейчас видим на Украине, вот эти планы, опасения, что будет химическая провокация. Дело очень серьезное. Посмотрим, как в данной ситуации откликнется технический секретариат», — подчеркнул Шульгин.

Он также отметил, что в ходе пленарного заседания организации упомянул о готовящейся провокации на экспериментальном ядерном реакторе в Харькове. Дипломат выразил надежду на адекватную реакцию на российские документы.

Ранее 9 марта официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что украинские националисты готовят провокацию с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. Он рассказал, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев, который находится около Харькова, было завезено около 80 тонн аммиака. По словам местных жителей, которые покинули город, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

