В Минобороны заявили о готовящихся националистами провокациях с химоружием

Минобороны России заявило о готовящейся провокации с химическим оружием от националистов

Украинские националисты готовят провокацию с отравляющими веществами, чтобы обвинить Россию в использовании химического оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что ночью 9 марта в населенный пункт Золочев, который находится около Харькова, украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака. По словам местных жителей, которые покинули город, националисты учат их как правильно действовать при химической атаке.

«Все это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — объяснил Конашенков.

Ранее заместитель министра обороны России, генерал армии Николай Панков заявил, что украинские националисты нанесли удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).