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Издания People и Entertainment Weekly прекратят работу в России

NBC: из России уходит Dotdash Meredith, владеющая изданиями People и Entertainment Weekly

Фото: pixabay.com

Компания Dotdash Meredith, владеющая изданиями People и Entertainment Weekly, уходит из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

«У нас были крайне ограниченные деловые операции в России, и эти отношения были прекращены или прекращаются», — заявил представитель компании.

Ранее сообщалось, что New York Times начала вывозить своих сотрудников из России. Как пояснило издание, это связано с введением в нашей стране закона об уголовной ответственности за фейки про действия российской армии. Там также подчеркнули, что в данный момент это решение носит временный характер.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому вводится уголовная ответственность за распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Марина Совина
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