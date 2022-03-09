В США выразили неуверенность в реализации плана военной помощи для Украины

Госсекретарь США Блинкен заявил, что предложение Польши по МиГ-29 вызывает тревогу у НАТО

Предложение Польши по поставкам для Военно-воздушных сил (ВВС) Украины истребителей МиГ-29 через посредничество Вашингтона вызывает тревогу и обеспокоенность у всего Североатлантического альянса, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой британского МИД Лиз Трасс, сообщает ТАСС.

«Вылет с американской базы НАТО в Германии в воздушное пространство над Украиной, где действуют ВКС России, вызывает серьезную обеспокоенность у всего альянса НАТО», — рассказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что американское руководство выразило неуверенность в успешной реализации плана военной помощи для украинских ВВС. «Мы должны проработать конкретные вопросы. Сейчас мы продолжаем очень тесные консультации с Польшей и другими союзниками по НАТО по этому вопросу и логистическим проблемам, которые он представляет», — сообщил дипломат.

Ранее военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин оценил возможную передачу и применение польских истребителей. По его мнению, даже если Варшава урегулирует с НАТО и США вопрос о передаче самолетов украинским ВВС, то этот шаг все равно не повлияет на исход российской спецоперации на Украине.

8 марта польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. Он подчеркнул, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.