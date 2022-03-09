Оценена эффективность польских истребителей на службе Украины

Полковник в отставке Литовкин заявил, что польские МиГ-29 не помогут украинским ВВС

Истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении Польши, являются устаревшими. Даже если Варшава урегулирует с НАТО и США вопрос о передаче самолетов украинским ВВС, то этот шаг все равно не повлияет на исход российской спецоперации на Украине. Так военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» оценил возможную передачу и применение польских истребителей.

«Самолеты МиГ-29 [польских ВВС] долгое время не обслуживались, не ремонтировались и не модернизировались. Они не имеют современных прицельных систем для высокоточного оружия. Не факт, что они все смогут взлететь в воздух и нормально долететь до взлетно-посадочной полосы украинских аэродромов. Если они окажутся в воздушном пространстве — их будут сбивать, они не помогут Украине», — рассказал обозреватель об эффективности возможной помощи.

Военный эксперт упомянул, что основным условием передачи Украине бывших советских истребителей Миг-29 является их замена на американские F-16 или современные F-35, чтобы польские ВВС смогли интегрировать в систему воздушной обороны для службы в НАТО. «Такой план является нереализуемым, как говорят в народе — пусть "продолжают хотеть"», — заявил эксперт, комментируя вероятность соглашения Польши с США.

Также полковник в отставке уточнил, что в нынешних условиях базирование этих самолетов на украинских аэродромах невозможно из-за угрозы новых российских ракетных ударов по военной инфраструктуре Украины. То же самое можно сказать и про польские аэродромы — их использование автоматически превратит Польшу в участника конфликта. По мнению эксперта, западные страны исключают любой вариант вмешательства в спецоперацию, поэтому украинские ВВС останутся без польских истребителей.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. Он подчеркнул, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.