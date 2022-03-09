Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Оценена эффективность польских истребителей на службе Украины

Полковник в отставке Литовкин заявил, что польские МиГ-29 не помогут украинским ВВС

Фото: Peter Andrews / Reuters

Истребители МиГ-29, которые находятся на вооружении Польши, являются устаревшими. Даже если Варшава урегулирует с НАТО и США вопрос о передаче самолетов украинским ВВС, то этот шаг все равно не повлияет на исход российской спецоперации на Украине. Так военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру» оценил возможную передачу и применение польских истребителей.

«Самолеты МиГ-29 [польских ВВС] долгое время не обслуживались, не ремонтировались и не модернизировались. Они не имеют современных прицельных систем для высокоточного оружия. Не факт, что они все смогут взлететь в воздух и нормально долететь до взлетно-посадочной полосы украинских аэродромов. Если они окажутся в воздушном пространстве — их будут сбивать, они не помогут Украине», — рассказал обозреватель об эффективности возможной помощи.

Военный эксперт упомянул, что основным условием передачи Украине бывших советских истребителей Миг-29 является их замена на американские F-16 или современные F-35, чтобы польские ВВС смогли интегрировать в систему воздушной обороны для службы в НАТО. «Такой план является нереализуемым, как говорят в народе — пусть "продолжают хотеть"», — заявил эксперт, комментируя вероятность соглашения Польши с США.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Запад вводит против России новые санкции. Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
Запад вводит против России новые санкции.Почему последствия санкционной войны ударят по Европе и США?
5 марта

Также полковник в отставке уточнил, что в нынешних условиях базирование этих самолетов на украинских аэродромах невозможно из-за угрозы новых российских ракетных ударов по военной инфраструктуре Украины. То же самое можно сказать и про польские аэродромы — их использование автоматически превратит Польшу в участника конфликта. По мнению эксперта, западные страны исключают любой вариант вмешательства в спецоперацию, поэтому украинские ВВС останутся без польских истребителей.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша не может самостоятельно поставить Украине истребители МиГ-29, решение о поставках наступательного оружия Украине должно приниматься на уровне всего НАТО. Он подчеркнул, что Польша и НАТО не являются участниками конфликта в этой стране. По этой причине Варшава пришла к выводу о необходимости передать свои истребители МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны заявило об уничтожении 90 процентов украинских ЗРК
Политолог назвал возможный итог встречи глав МИД России и Украины
Мастер назвала неподходящие людям с низким болевым порогом места для тату
Белорусы получили фальшивые повестки в армию
В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары
Бывший футболист сборной Франции покинул клуб РПЛ
Бургеры и пирожки из «Макдональдса» выставили на продажу за тысячи рублей
Популярная среди россиян арабская страна смягчила правила въезда для туристов
Байдену предрекли символический импичмент из-за цен на бензин
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.