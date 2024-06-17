Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:42, 17 июня 2024Ценности

Куртку популярного бренда высмеяли в сети фразой «бабушкин шик»

Кадр: @lillianmaii / TikTok

Пользователи сети высмеяли куртку популярного британского бренда Sainsbury's фразой «бабушкин шик». Соответствующая публикация и комментарии появились на платформе TikTok.

Покупательница Лилиан Мэй, размещающая видео под никнеймом @lillianmaii, показала подписчикам модную находку. Так, она запечатлела себя в белой стеганой куртке, оформленной черным цветочным принтом и двумя карманами по бокам.

Данный предмет гардероба развеселил зрителей. «Моей бабушке это бы понравилось», «Моя любимая атмосфера пододеяльника», «Это ужасно», «Сделано специально для бабушек», «Очень странно смотрится. Похоже, ее место в другом отделе», — писали юзеры в комментариях под роликом.

Ранее сообщалось, что испанский бренд Loewe представил сумку в виде одного продукта. Тогда креативный директор Джонатан Андерсон решил воплотить мем, связанный с данной вещью, в реальность и показал фото изделия поклонникам.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      FPV-дрон ВСУ атаковал российский регион

      Раскрыты подробности появления скандального послания Жириновского «ковбою-Бушу»

      Россиянин расправился с пожилой материю и попал под суд

      Куртку популярного бренда высмеяли в сети фразой «бабушкин шик»

      Россияне раскрыли любимые места для пикников

      В России оценили поставки яиц из Белоруссии и Турции

      Глава «АвтоВАЗа» пожаловался на неравную конкуренцию

      Политолог оценил шансы Урсулы фон дер Ляйен переизбраться на пост главы Еврокомиссии

      «Ростех» поставил ВС России новую партию БМП-3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше