Популярный бренд представил сумку в виде помидора

Популярный бренд Loewe представил сумку в виде ставшего мемом в сети помидора

Испанский бренд Loewe представил сумку в виде одного продукта. Соответствующий материал публикует портал Fashionista.

Известно, что в начале июня фотография реликтового помидора, которую опубликовал пользователь X (бывший Twitter) под ником @homocowboi, стала вирусной в соцсетях. «Помидор — прямо отражение Loewe», — пошутил автор публикации о внешнем виде помидора. После этого другие юзеры принялись размещать аналогичные посты в соцсетях.

Тогда креативный директор популярной марки Джонатан Андерсон решил воплотить мем в реальность и показал поклонникам сумку в виде упомянутого продукта. «Мем о Loewe стал реальностью», — подписал дизайнер ролик, в котором продемонстрировал сумку. На данный момент неизвестно, когда она поступит в продажу. Стоимость также не раскрывается.

Ранее в июне модный дом Balenciaga представил прибавляющие 16 сантиметров к росту кроссовки.