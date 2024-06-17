FPV-дрон ВСУ атаковал российский регион

Беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственную технику под Белгородом

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

FPV-дрон атаковал сельскохозяйственную технику около села Головчино примерно в десяти километрах от российско-украинской границы.

По предварительным данным, никто не пострадал. При этом повреждения получили три транспортных средства — грузовик КамАЗ и два комбайна. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее 17 июня в Белгородской области три человека попали под обстрел со стороны ВСУ. Двух женщин и одного мужчину доставили в больницу с минно-взрывными травмами и контузией. К врачам они обратились самостоятельно.