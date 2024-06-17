Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:49, 17 июня 2024Россия

FPV-дрон ВСУ атаковал российский регион

Беспилотник ВСУ атаковал сельскохозяйственную технику под Белгородом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

FPV-дрон атаковал сельскохозяйственную технику около села Головчино примерно в десяти километрах от российско-украинской границы.

По предварительным данным, никто не пострадал. При этом повреждения получили три транспортных средства — грузовик КамАЗ и два комбайна. На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее 17 июня в Белгородской области три человека попали под обстрел со стороны ВСУ. Двух женщин и одного мужчину доставили в больницу с минно-взрывными травмами и контузией. К врачам они обратились самостоятельно.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      МАГАТЭ признало невозможность ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

      Россиянин расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития

      Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

      Зафиксирован бум дешевых смартфонов

      Россияне признались в нелюбви к лету

      Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой

      Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

      В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

      Реальный эффективный курс рубля оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше