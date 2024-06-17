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18:56, 17 июня 2024Россия

Политолог заявил о полном провале конференции по Украине в Швейцарии

Политолог Баширов: провал конференции по Украине был очевиден с самого начала

Фото: Laurent Cipriani / AP

Планы Запада по запугиванию России полностью провалились вместе с последней конференцией по Украине, которая состоялась в Швейцарии. Об этом в беседе с «Известиями» заявил политолог Марат Баширов.

По его словам, провал саммита по Украине был очевиден с самого начала. Политолог выразил уверенность в том, что прошедшая в Швейцарии конференция являлась тщетной попыткой надавить на Москву.

Баширов напомнил, что несколько государств специально приняли участие в заседании, чтобы высказаться о бесполезности каких-либо переговоров без участия в них российской стороны.

«Ряд крупных стран специально поехали на эту конференцию для того, чтобы сказать: "Ребята, это полный бред. Невозможно что-либо обсуждать на планете Земля, не учитывая интересы России". Они это сказали, развернулись и уехали», — подытожил специалист.

Ранее бывший замглавы МИД Швейцарии Жорж Мартен также отметил бесполезность состоявшейся в стране конференции по Украине. Он заметил, что Киев изначально не ставил перед собой задачу найти способ мирного урегулирования конфликта во время данной встречи.

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      Наталья Анисеева
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