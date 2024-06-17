Россиянин расправился с пожилой матерью и попал под суд

В Белгороде будут судить сына, избившего и изрезавшего пожилую мать после ссоры

В Белгороде суд рассмотрит дело против местного жителя за расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 27 октября 2023 года пьяный мужчина в летней кухне частного дома поссорился с пожилой матерью. Он стал бить ее кулаками по голове, груди, ногам и рукам. Женщина упала на пол, но сын не остановился и продолжил бить ее. Затем он схватил нож и несколько раз вонзил в грудь и живот потерпевшей. Она не выжила.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике задержали 30-летнего жителя села Бобриково по подозрению в расправе над сожительницей и двумя детьми.