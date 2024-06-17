Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:46, 17 июня 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с пожилой матерью и попал под суд

В Белгороде будут судить сына, избившего и изрезавшего пожилую мать после ссоры

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Белгороде суд рассмотрит дело против местного жителя за расправу над матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 27 октября 2023 года пьяный мужчина в летней кухне частного дома поссорился с пожилой матерью. Он стал бить ее кулаками по голове, груди, ногам и рукам. Женщина упала на пол, но сын не остановился и продолжил бить ее. Затем он схватил нож и несколько раз вонзил в грудь и живот потерпевшей. Она не выжила.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО. Против него возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее стало известно, что в Луганской народной республике задержали 30-летнего жителя села Бобриково по подозрению в расправе над сожительницей и двумя детьми.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Путин сделал перестановки в руководстве Минобороны. Новыми замминистра стали сын бывшего премьера и жена главы Минэнерго

      В Австрии заявили о невозможности урегулировать конфликт на Украине без России

      МАГАТЭ признало невозможность ввести санкции против ответственных за атаки на ЗАЭС

      Россиянин расправился с женщиной из-за ее желания выпить на кухне общежития

      Вратарь сборной Украины извинился после разгромного поражения от Румынии на Евро

      Зафиксирован бум дешевых смартфонов

      Россияне признались в нелюбви к лету

      Опубликован снимок роскошного платья княгини Юсуповой

      Адвокат Успенской раскрыла детали суда с Киркоровым

      В НАТО заявили о рекордном увеличении расходов на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше