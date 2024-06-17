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18:56, 17 июня 2024Экономика

Россия резко нарастила торговлю с Северной Кореей

Товарооборот между Россией и КНДР вырос по итогам 2023 года в 9 раз

Фото: Paul Yeung / Reuters

Россия по итогам 2023 года резко нарастила торговлю с Северной Кореей. Товарооборот между государствами вырос в девять раз, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует РИА Новости.

Объем взаимной торговли РФ и КНДР в прошлом году увеличился до отметки в 34,4 миллиона долларов, заявил он. Ушаков также отметил, что Москва поддерживает пересмотр бессрочного санкционного режима в отношении Северной Кореи, введенного по линии Совета Безопасности ООН.

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Ранее стало известно, что в 2023 году Северная Корея заработала 167 миллионов долларов на экспорте париков и накладных ресниц, которые продаются по всему миру под видом сделанных в Китае. Обработка и упаковка северокорейского сырья открыто ведется в КНР, которая является крупнейшим торговым партнером страны.

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