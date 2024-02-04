Северная Корея заработала миллионы на экспорте париков и накладных ресниц

Reuters: КНДР заработала $ 167 млн в год на экспорте париков и накладных ресниц

В 2023 году Северная Корея заработала 167 миллионов долларов на экспорте париков и накладных ресниц, которые продаются по всему миру под видом сделанных в Китае. Об этом со ссылкой на данные таможенных ведомств и экспертов в индустрии красоты пишет агентство Reuters.

Обработка и упаковка северокорейского сырья открыто ведется в КНР, который является крупнейшим торговым партнером страны. Затем готовый товар, маркированный как китайский, экспортируется в страны Запада, Японию и Южную Корею. По словам экспертов, торговля париками и накладными ресницами позволяет КНДР обходить санкции и служит важным источником иностранной валюты.

По данным таможни Китая, экспорт из Северной Кореи в страну в 2023 году вырос более чем вдвое, при этом парики и ресницы составили почти 60 процентов от всего объема поставок. В прошлом году в КНР было ввезено 1680 тонн северокорейских накладных ресниц, бород и париков на сумму около 167 миллионов долларов. Цены на такие товары существенно выросли за последние годы, в 2019 году КНДР заработала только 31,1 миллиона долларов на аналогичных поставках, при этом в натуральном выражении объем экспорта был выше, 1829 тонн за год.

Ранее стало известно, что российский бизнес стал чаще интересоваться работниками из Северной Кореи, Индии и Пакистана. Компании решили бороться с кадровым голодом за счет рабочих, которые не знают русского языка, в связи с сокращением числа трудовых мигрантов из стран СНГ. В 2023 году число работавших в России иностранцев сократилось до 3,5 миллиона человек — до 2020 года их было более 4,5 миллиона.