Стало известно о последствиях взрыва на российском заводе

На энергетическом предприятии в Пензе, где 9 марта произошел взрыв резервуара, раньше не возникало проблем, однако перед взрывом чувствовался сильный запах. Об этом рассказал местный житель Алексей, пишет «Газета.Ru».

Мужчина стал очевидцем событий — все случившееся было видно из окон его дома.

«Видел последствия... Запах значительный был на районе утром. Также слышал и видел, как спецслужбы с сиренами носились», — сообщил он.

Представители экстренных служб уже работают над устранением последствий взрыва. По словам Алексея, в настоящее время место ЧП оцеплено, стоят пожарные машины, автомобили ДПС перекрыли подъезд к ТЭЦ.

«По поводу отключения воды или тепла — вроде все включено. Все работает, но на всякий случай запаслись мы водой и питьевой, и для хозяйственных нужд», — сказал очевидец.

Ранее стало известно, что прокуратура Железнодорожного района Пензы проводит проверку соблюдения требований промышленной безопасности на объекте ОАО «Теплоснабжающее предприятие» после взрыва, в результате которого три человека погибли, семеро пострадали.

Сообщалось, что авария могла произойти из-за нарушения технологического процесса при перекачке битума.