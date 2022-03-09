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В российском регионе отменили ковид-сертификаты

Власти Республики Алтай отменили ковид-сертификаты для посещения общественных мест

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Власти Республики Алтай приняли решение отменить ковид-сертификаты, которые требовались для посещения ряда общественных мест — учреждений культуры и спорта, организаций общепита и мест массового размещения. Соответствующая информация опубликована в среду, 9 марта, на официальном портале властей российского региона.

Ослабление коронавирусных мер стало возможным в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Кроме того, снимается ограничение по заполняемости кинотеатров и театров, а также ограничение времени работы предприятий кафе и ресторанов в ночное время.

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подчеркнул, что при этом в регионе сохраняется обязательный масочный режим в общественных местах и запрет на проведение массовых мероприятий.

5 марта стало известно, что ковид-сертификаты отметили в Воронежской и Пензенской областях.

С 21 февраля в России изменились правила выдачи ковид-сертификатов. Их можно оформить на портале госуслуг при наличии антител к коронавирусу, но получить документ можно только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

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Евгения Куликова
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