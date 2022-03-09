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Россияне «атаковали» аккаунт Байдена в Instagram

Пользователи оставили под постом Джо Байдена в Instagram комментарии с флагом России

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Российские пользователи «атаковали» аккаунт президент США Джо Байден в социальной сети Instagram. Под последними постами, опубликованными на его странице, они разместили сообщения в поддержку России.

Большое количество комментариев от пользователей из России появилось под публикацией, в которой глава государства комментировал назначение помощника судьи Верховного суда США Кетанджи Джексон (Ketanji Jackson).

Под постом президента США многие юзеры оставляли в комментариях эмодзи с изображением российского флага, а также публиковали фрагменты текста гимна России. Кроме того, российские пользователи также начали поздравлять друг друга с праздниками, делиться рецептами блюд и приводить строчки из известных в России песен. Некоторые в шутку написали, что комментарии под постами Байдена в Instagram стали чатом для русскоязычных пользователей.

Ранее сообщалось, что россияне «атаковали» в Instagram аккаунт Белого дома. Cообщения от пользователей из России появились под публикацией, в которой говорилось о созданных за время президентства Джо Байдена рабочих местах. Многие юзеры оставляли в комментариях эмодзи с изображением российского флага, а также медведя.

Асель Минбаева
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