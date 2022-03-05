Россияне «атаковали» аккаунт Белого дома в Instagram

Российские пользователи «атаковали» аккаунт Белого дома в социальной сети Instagram. Под последними постами, опубликованными на странице резиденции президента США, они разместили сообщения в поддержку России.

В частности, сообщения от пользователей из России появились под публикацией, в которой говорилось о созданных за время президентства Джо Байдена рабочих местах. Многие юзеры оставляли в комментариях эмодзи с изображением российского флага, а также медведя. Некоторые публиковали фрагменты текста гимна России.

Другие напомнили, что сейчас в стране отмечают Масленицу, и призвали соотечественников печь блины.

Официального ответа от Белого дома пока не последовало, однако некоторые пользователи пожаловались, что их комментарии про Россию были удалены.

В мае 2021 года сообщалось, что российские пользователи Instagram «атаковали» аккаунт американского музыканта Канье Уэста после появления слухов о его романе с моделью Ириной Шейк. Некоторые юзеры требовали, чтобы артист признал, что встречается с моделью. Другие комментаторы спрашивали рецепт окрошки или рекламировали свои услуги.