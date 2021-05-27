Россияне атаковали Канье Уэста после слухов о романе с Ириной Шейк

Российские пользователи Instagram атаковали аккаунт американского музыканта Канье Уэста после появления слухов о его романе с моделью Ириной Шейк. Юзеры активно оставляют комментарии на русском языке под постами артиста.

Последний пост Уэста был опубликован еще в ноябре 2020 года. Однако свежие комментарии под ним появляются регулярно. Некоторые приветствовали артиста и желали ему удачи. Другие спрашивали рецепт окрошки или рекламировали свои услуги.

Русскоязычные пользователи интересовались и отношениями Уэста с Шейк. Некоторые спрашивали его об отношениях с бывшей супругой Ким Кардашьян. Другие прямо требовали от Уэста признать, что он встречается с Шейк. Среди комментаторов нашлись как сторонники сохранения семьи с Кардашьян, так и те, кто пожелал американцу счастья с моделью.

Роман Уэста и Шейк заподозрили журналисты, опираясь на информацию американского сайта DeuxMoi. Там разместили сообщение анонимного источника, по словам которого у музыканта и манекенщицы начались романтические отношения.

Сами знаменитости пока никак не комментировали эти утверждения. Шейк не раз принимала участие в проектах Уэста. В 2010 году она стала героиней видеоклипа на его песню Power, а затем неоднократно представляла одежду модного бренда рэпера на неделях моды в Европе.

В феврале Кардашьян начала бракоразводный процесс с Уэстом. Пара распалась после семи лет брака, в котором родились четверо детей. Шейк рассталась с актером Брэдли Купером в 2019 году после четырех лет отношений, у пары есть дочь Лея де Сейн.