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Спорт

Российский футболист сравнил жизнь в Москве и Праге

Российский футболист Владислав Левин заявил, что в Праге жить комфортнее, чем в Москве

Фото: ФК «Динамо-Москва»

Российский полузащитник чешского «Словацко» Владислав Левин рассказал о том, где планирует жить по окончании карьеры. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что вряд ли останется в Чехии, однако, сравнивая жизнь в Москве и Праге, отметил, что в плане быта чешская столица комфортнее. «В Москве, чтобы добраться из одного места в другое, тратишь минимум час. В одну сторону!» — заявил Левин.

При этом россиянин подчеркнул, что Россия выигрывает у Чехии по качеству сервиса. «Тут, чтобы к тебе пришли устанавливать интернет, нужно ждать 3-4 дня. При том, что тут всего пара провайдеров, а в Москве их огромное количество», — добавил Левин.

Полузащитник — воспитанник московского «Динамо». В 2017 году Левин перешел в чешскую «Младу Болеслав». С 1 февраля этого года россиянин выступает за «Словацко».

Алексей Гусев
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