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Два крупнейших сервиса по покупке авиабилетов перестали работать в России

Онлайн-агрегаторы Momondo и Skyscanner не отображают результаты поиска билетов по России

Фото: Unsplash

Два крупнейших сервиса для планирования путешествий Momondo и Skyscanner перестали работать в России. Об этом сообщают эксперты портала Tourdom.

По словам специалистов, в онлайн-агрегаторе Momondo больше не отображаются предложения компании для отечественных пользователей. Так, при попытке найти авиабилеты по России или за границу на сайте появляется сообщение о том, что «из-за юридических ограничений» сервис не может показывать результаты поиска по указанному направлению.

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Еще одна иностранная онлайн-площадка по покупке авиабилетов — Skyscanner — тоже перестала отображать результаты поиска авиабилетов по России. При этом возможность бронирования проездных документов за границу пока сохранена.

Отмечается, что предварительного оповещения клиентов об изменении в работе на территории России со стороны сервисов не было.

Ранее онлайн-агрегатор по бронированию жилья Booking.com также перестал работать в России. Сервис больше не позволяет искать и бронировать жилье внутри страны. Официального заявления компании об уходе с российского рынка на данный момент не было.

4 февраля стало известно, что работу в России прекратит один из крупнейших сервисов бронирования жилья Hotels.com. После 31 марта 2022 года бронирования от отечественных пользователей не принимаются.

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Валентина Процкова
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