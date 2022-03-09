Раскрыты «дикие» расходы НАСА на первый запуск SLS с Orion

Генеральный инспектор НАСА Пол Мартин, выступая в Комитете по науке Палаты представителей, раскрыл «дикие» расходы американского космического агентства на первый запуск сверхтяжелой ракеты Space Launch System (SLS) и космического корабля Orion, пишет ArsTechnica.

По его словам, общая стоимость миссии составит 4,1 миллиарда долларов, из которых 2,2 миллиарда долларов ушли на создание одной ракеты SLS, 568 миллионов долларов — на наземные системы, 1 миллиард долларов — на космический корабль Orion, 300 миллионов долларов — на сервисный модуль для него.

«Что поразительно в этих затратах, так это то, что они не включают десятки миллиардов долларов, которые НАСА уже потратило на разработку космического корабля Orion с 2005 года и ракеты Space Launch System с 2011 года», — говорится в публикации.

Генеральный инспектор указал на недочеты основного подрядчика SLS — компании Boeing, в частности, плохие планирование и исполнение.

Также Мартин отметил, что на лунную программу Artemis НАСА с 2012 по 2025 год потратит 93 миллиарда долларов.

В феврале Space.com, ссылаясь на НАСА, сообщило, что первый запуск с площадки космического центра имени Джона Кеннеди сверхтяжелой ракеты SLS с космическим кораблем Orion, который должен совершить полет вокруг Луны, а затем вернуться на Землю, переносится с марта на май.

В рамках беспилотной миссии Artemis 1 космический корабль должен облететь естественный спутник Земли. В зависимости от относительного положения Луны и Земли на момент старта ракеты, продолжительность миссии составит от трех до шести недель. Таким образом НАСА планирует проверить готовность SLS и Orion к миссии Artemis 2, предполагающей облет Луны космическим кораблем с четырьмя астронавтами.