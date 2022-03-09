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Назван вред сменной работы для мозга

Ученые выявили вред сменной работы для когнитивных способностей мозга

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Ученые назвали вред для когнитивных способностей мозга, который оказывает сменная работа. К таким результатам они пришли, проанализировав ряд исследований, выводы опубликованы в Occupational & Environmental Medicine.

В ходе работы специалисты изучили данные 18 предыдущих исследований, опубликованных в период с 2005 по 2020 год, в которых приняли участие почти 19 тысяч участников (средний возраст составил 35 лет).

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Ученые сравнили работников из сферы медицины, правопорядка, IT и других, а затем выявили, что в пяти из шести случаев производительность у сменных работников была значительно ниже, чем у тех, кто работал другими видами занятости. У таких испытуемых особенно сильно страдали импульсный контроль и когнитивная реакция, также затрагивалась скорость обработки информации, память и внимательность. На переключении между задачами тип работы никак не отразился.

Основной вред для здоровья сменная работа несет в связи со сбоями циркадных ритмов, что приводит к нарушениям сна, сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, диабету и другим проблемам. Но влияние такого вида трудовой деятельности на некоторые функции мозга вроде скорости обработки информации и памяти было неизвестно.

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Елена Апазиди
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