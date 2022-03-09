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Преподаватель придумал способ поднять настроение студентам и восхитил сеть

Преподаватель пришел на занятие в костюме смурфа, чтобы поднять настроение студентам

Фото: Middle-Bad9825 / Reddit

Пользователь Reddit с ником Middle-Bad9825 опубликовал скриншот поста о преподавателе, который придумал необычный способ поднять настроение студентам. Пожилой мужчина пришел на занятие в костюме смурфа, чем восхитил сеть.

На фотографиях, прикрепленных к посту, профессор запечатлен в синей рубашке и красном колпаке. Лицо мужчины выкрашено в синий цвет. «Представьте, что вы проснулись в восемь утра, чтобы пойти на занятие, и вот вы заходите в аудиторию и видите это», — написала авторша поста. Текст она сопроводила эмодзи с изображением женщины, закрывающей лицо рукой.

В комментариях многие пользователи похвалили задумку мужчины. «Когда я только начинал преподавать в университете, то мне приходилось вести утренние занятия по понедельникам и средам. Чего я только не придумывал, чтобы студенты не спали. Браво, профессор», «Как бы я хотела учиться у этого профессора. Тогда я бы подошла к нему и сказала, что мне очень нравится его костюм!» — поделились юзеры.

Один из комментаторов предположил, что на его занятия всегда приходит много студентов.

Ранее в сети распространилась записка восьмилетнего школьника, которую он написал для своего любимого преподавателя в последний день учебы в начальной школе. Послание ребенка растрогало пользователей.

Евгения Наумова
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