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69-я параллель

Ямальские врачи спасли беременную пациентку с тяжелой формой COVID-19

Глава ЯНАО Артюхов поблагодарил врачей, спасших беременную пациентку с тяжелым COVID-19

Фото: страница Дмитрия Артюхова во «ВКонтакте»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на своей странице во «ВКонтакте» поблагодарил за самоотверженную работу и профессионализм медиков, спасших беременную жительницу Ноябрьска с тяжелой формой коронавируса.

Артюхов отметил, что россиянку доставили в больницу в середине срока. COVID-19 развивался стремительно, больше месяца женщина провела в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ямальские медики корректировали тактику лечения жительницы Ноябрьска вместе со специалистами столичного перинатального центра имени Кулакова, заметил губернатор. Россиянке удалось выздороветь, она уже родила абсолютно здоровую девочку. Глава ЯНАО пожелал обеим счастья и крепкого здоровья.

Ранее иркутские врачи спасли беременную с COVID-19 и полным поражением легких и ее ребенка, который родился абсолютно здоровым. Россиянка заразилась коронавирусом на 32-й неделе беременности. После самостоятельного лечения она обратилась за медицинской помощью.

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Анна Щербакова
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