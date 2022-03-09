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Перечислены популярные туристические направления в России

Туроператор Котляр назвала Карелию альтернативой Финляндии

Фото: Dmitry Bogatyrev / Unsplash

Эксперт по туризму, владелец туристического агентства Майя Котляр перечислила популярные туристические направления в России. Так, для любителей курортного отдыха открыт юг страны — Краснодарский край и Крым, для предпочитающих уединение и природу — Байкал, Алтай и Карелия. Об этом специалист рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Если будет ограничение в заграничных направлениях не стоит питать иллюзий, что в России цены останутся прежними. Как показала практика в пандемию, из-за того что очень сильно ограничен качественный номерной фонд, к которому российский турист уже привык, цены будут высокими. В пандемию после закрытия авиасообщения цены выросли на 30-40 процентов», — предупредила Котляр.

Однако существуют сложившиеся туристические направления, которые россияне выбирают из года в год, отметила она. Специалист рассказала о локомотивных направлениях в российском туризме. Так, популярными направлениями в курортный сезон остаются Сочи, Геленджик, Анапа и Крым.

«Главными точками притяжения природного отдыха стали Алтай и Байкал. С учетом того, что подешевели билеты и очень много есть рейсов. На тот же Байкал поставили чартеры. Байкал стал наиболее доступным направлением, после пандемии пакет с проживанием на неделю в трехзвездном отеле стал стоить до 30 тысяч рублей, тогда как до пандемии один перелет туда и обратно столько стоил», — сообщила эксперт по туризму.

Кроме этого, Карелия остается популярной у людей, предпочитающих природный и уединенный отдых.

Люди ездили и будут ездить в Карелию. Это альтернатива Финляндии

Майя КотлярТуроператор

Чартеры запущены в Мурманск, отметила эксперт. «Это более зимнее направление. Туда можно поехать после сентября за северным сиянием, за атмосферой, за драматургией, за фильмом "Левиафан", посмотреть Териберку. Люди с удовольствием ездят. Билеты стоят какие-то копейки», — сообщила специалист.

Также открылись чартеры во Владивосток, заявила владелец туристического агентства. На Камчатку также планируется запустить туристический поток, уже сейчас там строится необходимая инфраструктура. Однако это направление откроется не скоро, сообщила Котляр. «Это вопрос долгосрочной перспективы», — добавила она.

«Есть туры по Золотому кольцу. Они тоже популярны, например, у самостоятельных автопутешественников и у организованных туристов, например, школьников. Очень много ездят по Подмосковью. Во Владимире прирост туристов, в Тверь, в Вологду, Суздаль, города, находящиеся в часе-пяти от Москвы», — поделилась специалист.

Ранее Котляр назвала города, через которые можно вернуться в Россию. Так, в Стамбуле, Дубае и Дохе открыты воздушные коридоры для российских туристов, с помощью которых они могут вернуться на родину. Также некоторые страны Европы, такие как Греция и Сербия, предоставили россиянам воздушный коридор, добавила она. Вывозные рейсы организуются и из Мексики, резюмировала эксперт.

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Виктория Немис
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