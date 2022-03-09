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Премьер Канады пригласил Зеленского выступить перед парламентом

Премьер Канады Трюдо сообщил о намерении отправить на Украину груз с военной техникой

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пригласил его в страну для выступления перед канадским парламентом. Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

«Поговорил [по телефону] с президентом Зеленским. (...) Пригласил его выступить перед парламентом Канады. Канадцы были вдохновлены храбростью и стойкостью украинцев, а также теми лидерскими качествами, которые продемонстрировал их президент. Я знаю, что они хотели бы выслушать его напрямую», — заявил премьер.

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Трюдо также сообщил украинскому лидеру о намерении Канады отправить на Украину груз с высокоспециализированной военной техникой. «Мы также обсудили санкции против России и гуманитарную помощь Украине», — рассказал он.

Ранее Канада ввела санкции против еще десяти российских граждан в связи с проводимой на Украине специальной операцией. В новый санкционный список Канады попали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Соловьев, главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян, бизнесмен Олег Дерипаска, глава управления Т Службы экономической безопасности ФСБ Виктор Гаврилов.

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Анжелика Бережная
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