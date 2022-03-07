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Канада объявила о новых санкциях против россиян

Премьер-министр Канады Трюдо сообщил о введении новых санкций против еще 10 россиян

Фото: Blair Gable / Reuters

Канада ввела санкции против еще десяти российских граждан в связи с проводимой на Украине специальной операцией. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо, передает ТАСС.

Он не назвал имена этих россиян, указав лишь, что они причастны к необоснованному вторжению. Трюдо пояснил, что в список вошли бывшие и действующие высокопоставленные государственные чиновники, олигархи и сторонники российского руководства.

3 марта анонсировались ограничения в отношении ключевых сотрудников компании «Газпром».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной операции по защите Донбасса. За три дня до этого, 21 февраля, он подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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Любовь Ширижик
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