Авиаперевозчик из СНГ увеличил число рейсов в Россию

Национальная компания из СНГ Uzbekistan Airways увеличила в марте число прямых рейсов из Узбекистана в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Так, с 9 по 14 марта назначены дополнительные вылеты по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент, а 11, 13 и 14 марта — по направлению Ташкент — Санкт-Петербург — Ташкент.

При этом уточняется, что регулярное авиасообщение между странами будет осуществляться в соответствии с расписанием, согласно которому в неделю совершается свыше 20 рейсов.

С 7 марта авиакомпания Nordwind Airlines приостановила все свои международные рейсы. В сообщении перевозчика сказано, что решение принято «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов».

Ранее об отмене зарубежных рейсов сообщили компании S7, «Аэрофлот» и «Победа» с 5, 6 и 8 марта соответственно. Отмечается, что пассажиры могут оформить полный возврат стоимости авиабилетов.

