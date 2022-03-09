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Россиянина оштрафуют за фейковую новость о Вооруженных силах РФ

В Югре 32-летнего мужчину оштрафуют на 40 тысяч рублей за фейк о деятельности ВС России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Югре 32-летнего местного жителя оштрафуют за публикацию фейковой новости о Вооруженных силах (ВС) Российской Федерации. Об этом в среду, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России.

По данным издания, россиянин опубликовал в одной из соцсетей пост с информацией, дискредитирующей деятельность ВС России в ходе проведения спецоперации на территории Украины.

Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и назначил штраф в 40 тысяч рублей.

4 марта Госдума ужесточила наказание за распространение фейков о Вооруженных силах страны, приняв поправку о введении в Уголовный кодекс статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Наказанием по ней будет штраф до полутора миллионов рублей или лишение свободы на срок до трех лет. В случае, если заведомо ложная информация повлекла за собой тяжкие последствия, предусмотрено наказание от 10 до 15 лет лишения свободы.

Елизавета Новикова
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