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Телекомпания HBO решила приостановить вещание в России

HBO, CNN и Warner Bros. приостанавливают вещание в России

Фото: Pexels.com

Медиахолдинг WarnerMedia, в который входят HBO, CNN и Warner Bros., приостанавливает вещание в России, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Variety.

В распоряжение издания попало заявление генерального директора Джейсона Килара. По его словам, медиахолдинг также приостанавливает лицензирование, выпуск фильмов и игр в России. Решение касается «новых видов деятельности». «Включает в себя прекращение вещания наших каналов, лицензирования нового контента с российскими компаниями и приостановку запланированных релизов игр и кинофильмов», — подчеркнул он.

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Компания Warner Bros. также отменила выход фильма «Бэтмен» в кинотеатрах России за день до официальной премьеры из-за ситуации вокруг Украины. Премьера «Бэтмена» ожидалась в России 2 марта. Главного героя картины играет Роберт Паттинсон, известный зрителю ролью вампира Эдварда в саге «Сумерки».

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. До этого власти Луганской и Донецкой народных республик попросили у Москвы помощи.

Марина Совина
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