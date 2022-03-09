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Российских и белорусских каратистов оставили без международных соревнований

Всемирная федерация карате (WKF) отстранила россиян и белорусов от международных стартов

Фото: РИА Новости

Всемирная федерация карате (WKF) приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах. Об этом сообщается на сайте организации.

WKF объявила о временном отстранении россиян и белорусов от международных турниров. Организация обозначила, что будет наблюдать за развитием ситуации.

В заявлении сказано, что WKF приняла решение после консультаций с национальными федерациями. Запрет мотивирован стремлением обеспечить безопасность атлетов на международных соревнованиях.

5 марта стало известно, что Европейская федерация карате (EKF) перенесла континентальный чемпионат 2023 года из Москвы. Новое место проведения соревнований названо не было.

2 марта Международная федерация смешанных боевых искусств (IMMAF) отстранила национальные команды России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Таким образом, российские бойцы пропустят Суперкубок MMA, который проходит в Бахрейне с 8 по 12 марта.

Николай Костюков
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