Охранявших Запорожскую АЭС украинских нацгвардейцев отпустили домой

Ситуация на занятой российской армией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается подконтрольной, персонал работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

По данным ведомства, охранявшие станцию украинские нацгвардейцы, которых насчитывалось 240 человек, в том числе 50 женщин, вступили в переговоры с российскими военными и сдали оружие. Они подписали документы о дальнейшем неучастии в боевых действия и были отпущены домой.

«Администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией», — заявил представитель.

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС 4 марта. Позже стало известно, что силовики обнаружили на станции большое количество стрелкового оружия, что показало готовность украинской стороны развернуть оборонительные бои за объект.

