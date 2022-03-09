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Охранявших Запорожскую АЭС украинских нацгвардейцев отпустили домой

Росгвардия заявила, что охранявшие ЗАЭС украинские нацгвардейцы сдали оружие

Фотo: Wikipedia

Ситуация на занятой российской армией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) остается подконтрольной, персонал работает в штатном режиме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

По данным ведомства, охранявшие станцию украинские нацгвардейцы, которых насчитывалось 240 человек, в том числе 50 женщин, вступили в переговоры с российскими военными и сдали оружие. Они подписали документы о дальнейшем неучастии в боевых действия и были отпущены домой.

«Администрация объекта выполняет свои функциональные обязанности, в полном объеме осуществляется необходимый пропускной режим, станция полностью контролируется Росгвардией», — заявил представитель.

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС 4 марта. Позже стало известно, что силовики обнаружили на станции большое количество стрелкового оружия, что показало готовность украинской стороны развернуть оборонительные бои за объект.

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Алевтина Запольская
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