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Росгвардия обнаружила более 500 единиц оружия на Запорожской АЭС

В Росгвардии сообщили, что на Запорожской АЭС нашли более 500 единиц оружия

Фото: Фалин / РИА Новости

После взятия под контроль Запорожской АЭС бойцы Росгвардии обнаружили большое количество оружия, в том числе на энегроблоках. Российские войска конфисковали более 500 единиц вооружения нацгвардии Украины, сообщил представитель Росгвардии, его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинская сторона серьезно подготовилась к ведению оборонительного боя. Огневые точки были развернуты в энегргоблоках, по российским войскам стрельба также велась из административных корпусов, подчеркнул представитель ведомства.

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Он добавил, что на Запорожской АЭС собрали пулеметы, гранатометы, автоматы, пистолеты, в том числе вооружение НАТО.

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что безопасность Запорожской АЭС надежно защищена, радиационный фон вокруг станции находится в пределах нормы.

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС 4 марта в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, после этого персонал станции продолжил выполнять плановую работу по обслуживанию и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме. Украинская диверсионная группа пыталась совершить провокацию рядом с АЭС, добавил он.

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Анастасия Шейкина
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