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В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине

Захарова заявила об отсутствии задачи по свержению власти Украины в ходе спецоперации

Фото: РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что российская спецоперация на Украине не ставит целью свергнуть действующую власть в стране. Ее цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что цели операции — защита Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризация и денацификация Украины и устранение военной угрозы России, которая, по словам Захаровой, исходит с украинской территории из-за ее «освоения странами НАТО», включая накачку оружием.

«В задачи операции не входит ни оккупация Украины, ни разрушение ее государственности, ни свержение действующей власти», — заявила представитель МИД РФ. Также, по ее словам, спецоперация не направлена против мирного населения.

Также 9 марта Мария Захарова отметила, что спецоперация России на Украине идет строго по плану.

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Антон Похиляк
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