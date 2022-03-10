Названо число прибывших в Россию беженцев из Донбасса

Врио главы МЧС Чуприян заявил, что в Россию прибыли более 200 тысяч беженцев из Донбасса

Число беженцев из Донбасса в России превысило 200 тысяч человек. Такое число в ходе совещания в правительстве назвал врио главы МЧС Александр Чуприян. Об этом в четверг, 10 марта, пишет «Интерфакс».

По его словам, всего прибыло 213 152 человека, в числе которых 48 788 детей. Он уточнил, что большинство из них остановились у родственников и знакомых. В пунктах временного размещения в 30 регионах России в настоящий момент находится более 18 тысяч человек.

«Медицинская помощь в России оказана 10 тысячам переселенцев из Донбасса и Украины», — заявил он.

22 февраля сообщалось, что принять беженцев из ДНР и ЛНР могут 44 региона России. Первым субъектом, который принял их, стала Ростовская область.

О начале военной операции по демилитаризации Украины стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что к таким действиям Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе.