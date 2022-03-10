Россиянам назвали главную опасность дефицита белка в организме

Диетологи заявили, что у людей с дефицитом белка чаще возникают инфекционные заболевания

Диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина и врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова в беседе с Ura.ru назвали главную опасность дефицита животного белка в организме человека. Специалисты отметили, что у людей с дефицитом белка в рационе питания гораздо чаще возникают инфекционные заболевания.

«Если животного белка в рационе мало, то иммунокомпетентная система будет страдать, поэтому такие люди в большей степени подвержены разным инфекциям, вирусным и не вирусным. Так как растительный белок неполноценен и фактор защиты будет срабатывать плохо. В построении иммунокомпетентной системы принимают участие также витамины группы В. Дефицит их может проявиться в виде, например, высыпаний на коже», — заявила Щетинина.

Круглова, в свою очередь, рассказала, что полноценный рацион питания должен включать в себя 50 процентов белка животного происхождения и столько же растительного, приведя в пример бобовые культуры. Людям, которые придерживаются вегетарианской или веганской диет она посоветовала включать в рацион продукты, содержащие витамин В12, так как у них, как правило, наблюдается его дефицит.

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