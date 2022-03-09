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Диетолог назвала помогающий побороть тягу к сладкому фрукт

ETNT: американский диетолог Грин считает, что авокадо может уменьшить тягу к сладкому

Фото: Shutterstock

Врач-диетолог из США назвала фрукт, который может уменьшить тягу к сладкому. Ее рекомендации публикует Eat This, Not That! (ETNT)

По мнению Сидни Грин, таким фруктом является авокадо. Согласно данным журнала Journal of Nutrition, 97 процентов женщин и 68 процентов мужчин в той или иной мере испытывают тягу к сладкому. Как объяснила Грин, это желание возникает из-за недостатка рационе углеводов и белка.

«Авокадо — прекрасный пример фрукта, богатого клетчаткой и полезными жирами, которые помогают побороть тягу к сладкому», — считает американский диетолог.

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Другим фактором возникновения желания съесть что-нибудь сладкое могут быть перепады уровня инсулина и глюкозы в крови. Содержащаяся в авокадо клетчатка замедляет процессы пищеварения и уменьшает инсулиновые скачки, что тоже снижает тягу к сладкому.

Грин советует употреблять авокадо вместе с цельнозерновым хлебом, добавлять его в салаты, блюда с яйцами и десерты. По ее мнению, это поможет дольше оставаться сытым и избавит от желания есть продукты с высоким содержанием сахара.

Ранее диетологи назвали продукты, которые могут помочь в борьбе с жиром на животе. Специалисты считают, что в первую очередь этому способствуют некоторые фрукты.

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Никита Савин
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