Диетолог назвала помогающий побороть тягу к сладкому фрукт

ETNT: американский диетолог Грин считает, что авокадо может уменьшить тягу к сладкому

Врач-диетолог из США назвала фрукт, который может уменьшить тягу к сладкому. Ее рекомендации публикует Eat This, Not That! (ETNT)

По мнению Сидни Грин, таким фруктом является авокадо. Согласно данным журнала Journal of Nutrition, 97 процентов женщин и 68 процентов мужчин в той или иной мере испытывают тягу к сладкому. Как объяснила Грин, это желание возникает из-за недостатка рационе углеводов и белка.

«Авокадо — прекрасный пример фрукта, богатого клетчаткой и полезными жирами, которые помогают побороть тягу к сладкому», — считает американский диетолог.

Другим фактором возникновения желания съесть что-нибудь сладкое могут быть перепады уровня инсулина и глюкозы в крови. Содержащаяся в авокадо клетчатка замедляет процессы пищеварения и уменьшает инсулиновые скачки, что тоже снижает тягу к сладкому.

Грин советует употреблять авокадо вместе с цельнозерновым хлебом, добавлять его в салаты, блюда с яйцами и десерты. По ее мнению, это поможет дольше оставаться сытым и избавит от желания есть продукты с высоким содержанием сахара.

