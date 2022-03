Диетологи назвали помогающие бороться с жиром на животе фрукты

Диетологи из США назвали фрукты, которые могут помочь в борьбе с жиром на животе. Их советы публикует Eat This, Not That!

По мнению диетолога Даны Эллис Ханнес, фрукты помогают в борьбе с лишним весом, потому что в них мало калорий, но при этом они достаточно сытные из-за содержащейся в них воды. Кроме того, фрукты помогают бороться с воспалительными процессами, которые увеличивают отложения жира в организме, особенно в районе живота.

В первую очередь, специалисты посоветовали есть яблоки, грейпфрут, авокадо и арбуз. Яблоки положительно влияют на микрофлору кишечника и снижают уровень воспаления, которое приводит к набору лишнего веса. Другим полезным в борьбе с жиром на животе фруктом диетологи считают грейпфрут. «Благодаря наличию большого количества антиоксидантов грейпфрут может стать отличным подспорьем в борьбе с лишним весом», — отметила врач Бриттани Любек. Согласно исследованиям журнала Journal of Medicinal Food, половина грейпфрута перед ужином может помочь в борьбе с лишним весом, но только если есть фрукт регулярно.

Также Любек советует есть авокадо, так как этот фрукт благодаря большому количеству клетчатки и мононасыщенных жиров улучшает работу кишечника и способствует похудению.

Согласно исследованиям журнала Appetite, ягоды также помогают сбросить вес. В эксперименте издания участвовали женщины в возрасте до 30 лет. Участницам исследования в одной группе дали смесь из различных ягод, а в другой — конфеты, содержавшие столько же килокалорий. Через час после перекуса женщины съели по тарелке спагетти. В результате те женщины, которые ели ягоды, потребляли за ужином на 113 килокалорий меньше.

Еще одним фруктом, который может помочь в борьбе с лишним весом, специалисты называют арбуз. Дело не только в том, что он на 94 процента состоит из воды, но и в том, что, согласно исследованиям журнала Nutrients 2019 года, небольшая порция арбуза, съеденная за некоторое время до основного приема пищи, помогает значительно снизить аппетит. Во время исследования одной половине участниц давали арбуз, а другой — печенье с аналогичным количеством килокалорий. На четвертой неделе эксперимента выяснилось, что у испытуемых, которые ели арбуз, объем талии и бедер уменьшился.

