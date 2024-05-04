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20:33, 4 мая 2024Экономика

В Германии заявили о привлекательности Украины для бизнеса

Министр ФРГ Шульце заявила о привлекательности Украины для бизнеса
Свенья Шульце

Свенья Шульце. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Украина остается привлекательным рынком для иностранного бизнеса, несмотря на военный конфликт на территории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью информационному агентству «Укринформ» министра экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце.

«Украина — кандидат на членство в ЕС, а это долгосрочный аргумент для компаний», — объяснила она. Глава ведомства при этом подчеркнула, что частному сектору экономики страны необходимы четкие законы и улучшение инвестиционного климата.

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До начала специальной военной операции на территории Украины работало около двух тысяч компаний с немецким капиталом, подсчитали в Немецко-украинской внешнеторговой палате. Шульце заявила, что ни одна из этих организаций полностью не прекратила свою деятельность в стране, стараясь «держать ногу в дверях».

Ранее опрос Европейской бизнес-ассоциации показал, что 74 процента компаний на Украине испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17 процентов представителей бизнеса сталкиваются с этой проблемой частично. Как указали специалисты, только 7 процентов предприятий не сталкиваются с дефицитом кадров.

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