В Германии заявили о привлекательности Украины для бизнеса

Министр ФРГ Шульце заявила о привлекательности Украины для бизнеса

Украина остается привлекательным рынком для иностранного бизнеса, несмотря на военный конфликт на территории страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на интервью информационному агентству «Укринформ» министра экономического сотрудничества и развития Германии Свеньи Шульце.

«Украина — кандидат на членство в ЕС, а это долгосрочный аргумент для компаний», — объяснила она. Глава ведомства при этом подчеркнула, что частному сектору экономики страны необходимы четкие законы и улучшение инвестиционного климата.

До начала специальной военной операции на территории Украины работало около двух тысяч компаний с немецким капиталом, подсчитали в Немецко-украинской внешнеторговой палате. Шульце заявила, что ни одна из этих организаций полностью не прекратила свою деятельность в стране, стараясь «держать ногу в дверях».

Ранее опрос Европейской бизнес-ассоциации показал, что 74 процента компаний на Украине испытывают дефицит необходимых специалистов, еще 17 процентов представителей бизнеса сталкиваются с этой проблемой частично. Как указали специалисты, только 7 процентов предприятий не сталкиваются с дефицитом кадров.