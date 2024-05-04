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20:40, 4 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе неизвестный разгромил воинский мемориал

В Ленинградской области неизвестный разгромил воинский мемориал братской могилы

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Кировском районе неизвестный разгромил воинский мемориал на братской могиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по статье о повреждении воинского захоронения, увековечивающего память погибших при защите Отечества. Правоохранители разыскивают злоумышленника.

По данным ведомства, это произошло на территории мемориала «Погибшим солдатам». Там на братской могиле, где захоронено 524 человека, неизвестный повредил один вазон и похитил второй.

Расследование под личный контроль взял руководитель следственного управления Сергей Сазин.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе трое подростков повредили могилы участников специальной военной операции (СВО) на кладбище в поселке Промышленная.

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      Анна Габай
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