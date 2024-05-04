В Москве полицейские обнаружили разобранный БПЛА самолетного типа в машине

В салоне автомобиля в Москве обнаружен разобранный БПЛА самолетного типа

В центре Москвы полицейские обнаружили в салоне автомобиля разобранный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Полицейские остановили на Садовом кольце автомобиль с зарегистрированными в Якутии номерами. В салоне находились люди из Краснодарского края, Ленобласти и один человек из Якутии. Автомобиль быстро оцепили и вызвали сотрудников ФСБ.

По информации канала, всех фигурантов сначала задержали и отправили в отдел полиции для установления личности, а после отпустили.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Белгородской областью.