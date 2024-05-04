Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:23, 4 мая 2024Силовые структуры

В Москве полицейские обнаружили разобранный БПЛА самолетного типа в машине

В салоне автомобиля в Москве обнаружен разобранный БПЛА самолетного типа

Кадр: Telegram-канал Baza

В центре Москвы полицейские обнаружили в салоне автомобиля разобранный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Полицейские остановили на Садовом кольце автомобиль с зарегистрированными в Якутии номерами. В салоне находились люди из Краснодарского края, Ленобласти и один человек из Якутии. Автомобиль быстро оцепили и вызвали сотрудников ФСБ.

По информации канала, всех фигурантов сначала задержали и отправили в отдел полиции для установления личности, а после отпустили.

Ранее сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Российские штурмовики взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ

      В Госдуме оценили отказ российским волонтерам в допуске на Олимпиаду-2024

      В российском регионе неизвестный разгромил воинский мемориал

      В Германии заявили о привлекательности Украины для бизнеса

      Украинский военный лишил жизни другого военного в Херсонской области

      В Москве полицейские обнаружили разобранный БПЛА самолетного типа в машине

      На Украине связали проблемы ВСУ на фронте с одним кадровым решением Зеленского

      Порошенко обрадовался объявлению в розыск в России

      Объявлена дата финала Пути регионов Кубка России

      В Турции заявили о готовности экспортировать российский газ в Европу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше