Украинский военный лишил жизни другого военного в Херсонской области за съемку

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) лишил жизни другого военного в Херсонской области. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания рассказал, что происшествие случилось в четверг, 2 мая, недалеко от лесополосы, где находятся позиции украинских солдат. Там был замечен и задержан мужчина, фотографировавший месторасположение военнослужащих. Во время проверки телефона он попытался скрыться на автомобиле. В этот момент один из военных, задержавших мужчину, выстрелил по машине из автомата и ранил задержанного, после чего тот не выжил.

Позже выяснилось, что лишившийся жизни мужчина тоже был военнослужащим. Мотивы его действий устанавливаются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Солдату, который открыл огонь, грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Ранее, в марте, сообщалось, что украинский военный застрелил замполита батальона 72-й бригады ВСУ майора Евгения Буковяку из-за нежелания идти в атаку. В результате инцидента боец также убил командира гранатометного взвода, старшего лейтенанта Александра Бойко.